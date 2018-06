Ankara (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Gebrauch des Wortes "Völkermord" durch Papst Franziskus im Zusammenhang mit den Massenmorden an Armeniern durch das Osmanische Reich als "Unsinn" bezeichnet. Das Oberhaupt der katholischen Kirche solle einen derartigen Fehler nicht noch einmal machen, drohte der erboste Erdogan am Dienstag in einer Rede vor Geschäftsleuten in Ankara. Franziskus hatte am Sonntag als erster Papst den Begriff in einer Messe benutzt, um das Vorgehen des Vorgängerstaates der Türkei im Jahr 1915 zu beschreiben.

