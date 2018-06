New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat die Konfliktparteien in Libyen zur umgehenden Bildung einer Einheitsregierung aufgefordert und Sanktionen für die Verantwortlichen der Gewalt im Land angedroht. Die an den derzeit laufenden Friedensgesprächen beteiligten Parteien müssten sich auf "Regelungen zur Bildung einer Einheitsregierung verständigen, um die politische, institutionelle und die Sicherheit betreffende Krise in Libyen zu beenden", hieß es in einer einstimmig verabschiedeten Erklärung der 15 Mitglieder des Gremiums vom Montag. Es könne keine militärische Lösung des Konflikts geben.

