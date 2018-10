New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat stimmt am Dienstag über einen Resolutionsentwurf zum Jemen ab. In dem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Text werden die Huthi-Rebellen aufgefordert, die von ihnen eingenommenen Gebiete zu räumen. Außerdem sieht der von Jordanien eingebrachte Entwurf vor, Strafmaßnahmen gegen den Rebellenchef Abdulmalik al-Huthi und den ältesten Sohn des mit den Aufständischen verbündeten ehemaligen Präsidenten Ali Abdullah Saleh, Ahmed, zu verhängen.

