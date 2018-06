Los Angeles (AFP) Ein im Frachtraum eingeschlafener Flughafenmitarbeiter hat ein US-Flugzeug zu einer Notlandung auf dem Flughafen von Seattle gezwungen. Unmittelbar nach dem Start von dem Airport im Nordwesten der USA habe der Pilot der Maschine von Alaska Airlines Klopfgeräusche aus dem Frachtraum gehört, teilte die Fluggesellschaft am Montag (Ortszeit) in ihrem Blog mit. Die Maschine auf dem Weg nach Los Angeles sei sofort umgekehrt und habe um Erlaubnis für eine Notlandung auf dem Flughafen von Seattle gebeten. Das Flugzeug sei nur 14 Minuten in der Luft gewesen, hieß es weiter.

