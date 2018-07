Washington (AFP) Unmittelbar nach der Veröffentlichung neuer Regelungen zur Netzneutralität durch die US-Telekommunikationsaufsicht FCC hat das juristische Tauziehen um das Verbot kostenpflichtiger Überholspuren im Internet begonnen. Der Branchenverband USTelecom, dem auch die beiden großen Anbieter AT&T und Verizon angehören, reichte am Montag (Ortszeit) Klage vor einem Berufungsgericht in Washington ein. Verbandschef Walter McCormick erklärte, er bezweifele die "Legalität" der neuen Regelung, die Ende Februar beschlossen und am Montag offiziell veröffentlicht worden war.

