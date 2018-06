New York (AFP) Ein lange verschollenes Notizbuch des britischen Mathematikers und Code-Knackers Alan Turing ist in New York für mehr als eine Million Dollar (950 Millionen Euro) versteigert worden. Das Mitte der 40er Jahre entstandene 56-seitige Manuskript ging am Montag nach zweiminütiger Auktion für 1,025 Millionen Dollar an einen anonymen Bieter, wie das Auktionshaus Bonhams mitteilte.

