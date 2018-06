Washington (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat seit Beginn einer internationalen Gegenoffensive nach Angaben des Pentagon im Irak zwischen 25 und 30 Prozent an Territorium verloren. "Der IS ist nicht mehr die dominierende Kraft auf 25 bis 30 Prozent der besiedelten Gebiete im Irak", in denen er noch im August "vollständige Bewegungsfreiheit" gehabt habe, erklärte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Steven Warren, am Montag (Ortszeit) in Washington.

