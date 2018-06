Aachen (dpa) - Die Verkehrszähler nehmen an vielen Straßen in Deutschland ihre Arbeit auf. In den ersten Orten begann eine bundesweite Aktion, bei der an insgesamt 34 000 Messstellen bis Ende September Fahrzeuge gezählt werden. So starteten etwa rund um Aachen am Morgen die ersten Teams mit der Zählung, wie eine Mitarbeiterin der zuständigen Straßenmeisterei der dpa sagte. Die Verkehrswerte werden nach Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen alle fünf Jahre erfasst, um die Verkehrsentwicklung zu beurteilen und neue Straßen oder einen Straßenausbau zu planen.

