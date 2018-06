Offenbach (dpa) - Heute bleibt es trocken und vor allem im Westen und Norden sowie in den mittleren Landesteilen scheint neben flachen Quellwolken häufig die Sonne, berichtet der Deutsche Wetterdienst.

Stärker bewölkt bleibt es teilweise in der Osthälfte sowie an den Alpen. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 8 Grad auf den Nordseeinseln sowie am Alpenrand und knapp 16 Grad mit viel Sonne am Rhein. Der mäßige Wind weht aus Nord bis Nordost, im südwestdeutschen Bergland kann es starke bis stürmische Böen geben.

In der Nacht zum Sonntag ist es meist locker bis gering bewölkt oder sternenklar und trocken. Später ziehen im Nordosten dichtere Wolken auf, Regen sollte aber kaum fallen.

Meist geht die Temperatur auf 5 bis -1 Grad, in ungünstigen Lagen bis -3 Grad zurück. Verbreitet ist mit Bodenfrost zu rechnen.

Deutscher Wetterdienst