Shanghai (SID) - Österreichs Ski-Ikone Franz Klammer hält das Comeback von Lindsey Vonn für das bemerkenswerteste der Ski-Geschichte. "Das war super-sensationell. Sie ist fast zwei Jahre nicht gefahren und kommt dann so zurück. So etwas hat man bis dahin noch nicht gesehen", sagte Laureus-Botschafter Klammer im Vorfeld der Verleihung der "Sport-Oscars" dem SID. Und fügte schmunzelnd an: "Sie wurde ja auch vom Tiger inspiriert."

Die 30 Jahre alte Vancouver-Olympiasiegerin Vonn, seit rund anderthalb Jahren mit Golf-Superstar Tiger Woods liiert, kürte sich im vergangenen Winter mit nun 67 Erfolgen zur erfolgreichsten Skifahrerin der Weltcup-Geschichte und gewann die Disziplin-Wertungen in der Abfahrt und im Super-G. Zuvor hatte sie wegen der Folgen zweier Kreuzbandrisse unter anderem die Olympischen Spiele von Sotschi verpasst.