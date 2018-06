Digne-les-Bains (AFP) Rund drei Wochen nach dem Absturz der Germanwings-Passagiermaschine in den französischen Alpen sind etwa 80 Prozent der Trümmer weggeräumt worden. Bei den am 9. April begonnenen Räumarbeiten seien bis Dienstag fast 35 Tonnen Trümmer entfernt worden, sagte der verantwortliche Lufthansa-Vertreter Carsten Hernig am Mittwoch in Digne-les-Bains.

