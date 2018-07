Berlin (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat scharfe Kritik an der Menschenrechtslage in Usbekistan geübt und der Bundesregierung vorgeworfen, zu Foltervorwürfen zu schweigen. Folter sei in Usbekistan "an der Tagesordnung", erklärte Amnesty am Mittwoch in Berlin anlässlich der Vorstellung eines Berichts zur Lage in dem zentralasiatischen Land. "Die USA und die EU-Staaten, allen voran Deutschland", pflegten jedoch "die militärischen und wirtschaftlichen Kontakte zu dem Land, ohne sich ernsthaft für den Schutz der Menschenrechte dort einzusetzen".

