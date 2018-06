Berlin (AFP) Das Bundesjustizministerium will Verbraucher besser vor sogenannten Null-Prozent-Finanzierungen schützen. Das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz prüfe derzeit gesetzliche Änderungen, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch in Berlin und bestätigte damit einen Bericht der "Saarbrücker Zeitung". Kunden sollten im Laden durch die Finanzierungsangebote "nicht überrumpelt" werden, sagte er.

