Berlin (AFP) Die Bundesregierung bemüht sich nach eigenen Angaben darum, etwa 80 im Jemen festsitzende Deutsche in Sicherheit zu bringen, und prüft dabei auch eine Beteiligung der Bundeswehr. Das Verteidigungsministerium wurde "vom Auswärtigen Amt gebeten, mögliche Optionen auszuplanen", wie ein Sprecher am Mittwoch in Berlin sagte und damit einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung" bestätigte. Dies sage allerdings "rein gar nichts dazu aus, ob diese Optionen überhaupt gezogen werden".

