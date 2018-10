Hamburg (AFP) Oscar-Preisträger Christoph Waltz hat seinen Umzug nach Los Angeles nicht bereut. Die Stadt sei "unglaublich kreativ, und ich fühle mich in dieser Energie ganz wohl", sagte Waltz dem Magazin "Stern". Es entwickele sich in Los Angeles derzeit in der Kunst und Architektur eine ganze Menge. "Ich glaube, dass Downtown Los Angeles einmal das wird, was Manhattan in den 60er Jahren war."

