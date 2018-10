Berlin (AFP) Die Commerzbank will ihr Filialnetz nach eigenen Angaben vorerst nicht ausdünnen. "Abbaupläne hat ein Unternehmen, das Kunden verliert. Wir wachsen", sagte Privatkundenvorstand Martin Zielke der "Welt" vom Donnerstag. Allerdings machte Zielke deutlich, dass es in den kommenden Jahren durchaus Schließungen geben könne: "Natürlich ist keine Zahl in Stein gemeißelt."

