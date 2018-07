Lübeck (AFP) Die Außenminister der G-7-Staaten haben ihr Treffen am Mittwoch in Lübeck fortgesetzt. Am Morgen traf auch US-Außenminister John Kerry, der an den Beratungen am Dienstag noch nicht teilgenommen hatte, in der Hansestadt ein. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) kündigte an, im Mittelpunkt der Beratungen sollten erneut die zahlreichen Krisen und Konflikte weltweit stehen, außerdem die Themen Klimaschutz und maritime Sicherheit.

