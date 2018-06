Lübeck (AFP) Die G-7-Staaten haben sich hinter die Bemühungen Deutschlands und Frankreichs gestellt, einer friedlichen Lösung des Ukraine-Konflikts näher zu kommen. In der Abschlusserklärung des G-7-Außenministertreffens in Lübeck forderten die Ressortchefs am Mittwoch erneut die vollständige Umsetzung des Minsker Abkommens. Zugleich wird "die Notwendigkeit substanzieller und schneller Fortschritte" bei noch offenen Punkten hervorgehoben.

