Berlin (AFP) Daten zur Telefon- und Internetkommunikation der Bürger sollen in Deutschland künftig zehn Wochen lang systematisch gespeichert werden. Die gesammelten Daten sollen Ermittlern bei der Aufklärung schwerster Verbrechen helfen, sagten die Bundesminister für Justiz und Inneres, Heiko Maas (SPD) und Thomas de Maizière (CDU), am Mittwoch in Berlin. Die Opposition kritisierte die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung als illegalen Eingriff in die Grundrechte.

