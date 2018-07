Hamburg (AFP) Nach der tödlichen Messerattacke an einer Hamburger Schule ist das Motiv des 17-jährigen mutmaßlichen Täters weiterhin unklar. Es gebe darüber bislang keine Klarheit, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in der Hansestadt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.