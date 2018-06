Wiesbaden (AFP) Die beliebtesten Vornamen in Deutschland sind auch im vergangenen Jahr wieder Sophie/Sofie und Maximilian gewesen. Auf dem zweiten und dritten Platz folgten wie im Vorjahr Marie und Sophia/Sofia sowie Alexander und Paul, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Unter die Top Ten schaffte es demnach kein einziger neuer Name, einige Vornamen tauschten lediglich die Plätze.

