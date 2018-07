Berlin (AFP) Die SPD und auch die FDP haben in der Wählergunst leicht zugelegt. In einer am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Umfrage für den "stern-RTL-Wahltrend" verbesserte sich die SPD im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt auf 24 Prozent, die FDP legte auf fünf Prozent zu. Die Union lag demnach weiterhin bei 42 Prozent, die Grünen unverändert bei zehn Prozent. Die Linke rutschte auf acht Prozent ab, die AfD lag bei fünf Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.