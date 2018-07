Vilnius (AFP) Zum Abschluss ihrer Baltikum-Reise hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Mittwoch politische Gespräche in Litauens Hauptstadt Vilnius geführt. Die Ministerin wurde am Morgen von ihrem litauischen Kollegen Juozas Olekas mit militärischen Ehren empfangen. Wie auch Estland und Lettland, die von der Leyen am Dienstag besucht hatte, drängt Litauen die Nato-Verbündeten zu einer harten Haltung angesichts des russischen Vorgehens in der Ukraine.

