Wiesbaden (AFP) Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist in Deutschland im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Rund 518.400 Jugendliche schlossen im Jahr 2014 einen neuen Ausbildungsvertrag ab und damit 1,4 Prozent weniger als im Jahr 2013, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Während die Zahl der Neuabschlüsse im Osten nur um 0,4 Prozent zurückging, sank sie im Westen um 1,6 Prozent.

