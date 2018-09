Quito (AFP) Wegen einer "ernsthaften Bedrohung" hat Ecuadors Staatschef Rafael Correa kurzfristig ein öffentliches Mittagessen abgesagt. Der 52-jährige Sozialist hielt sich am Dienstag in Tabacundo rund 50 Kilometer von der Hauptstadt Quito entfernt auf, als der örtliche Bürgermeister Frank Gualsaqui ihn über zwei bedrohliche Textnachrichten auf seinem Mobiltelefon informierte. Daraufhin wurde Correas geplante Teilnahme an einem Mittagessen in einem öffentlichen Park abgesagt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.