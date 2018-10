Berlin (dpa) - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Marcel Goc sieht vor dem Start in die NHL-Playoffs mit seinen St. Louis Blues gegen Minnesota Wild keinen klaren Favoriten.

"Sie sind unangenehm zu spielen, aggressiv, aber in der Defensive auch sehr stabil. Sie warten auf die Fehler des Gegners - ähnlich wie wir", sagte der Stürmer "Sport1". Einzelaktionen könnten das Spiel drehen. "Da müssen wir auf der Hut sein", analysierte der 31-Jährige, der Anfang März von Pittsburgh nach St. Louis gewechselt war.

Als Zweiter der Western Conference starten die Blues am Donnerstag (Ortszeit) mit einem Heimspiel in die entscheidende Phase im Rennen um den Stanley Cup. Sollte St. Louis doch vorzeitig ausscheiden, erwägt Goc eine Reise zur WM in Prag vom 1. bis 17. Mai: "Man darf jetzt offiziell noch nicht mit dem Verband reden, aber ich möchte immer für die Nationalmannschaft spielen, wenn die Möglichkeit besteht."