Brüssel (AFP) Die EU-Kommission geht mit einer formellen Beschwerde gegen den US-Suchmaschinengiganten Google vor. Sie befürchte, dass Google seinem eigenen Preisvergleichsdienst Google Shopping einen unfairen Vorteil verschafft habe, erklärte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch in Brüssel. Das wäre zum Schaden der Verbraucher, die bei ihrer Suche nicht notwendigerweise die relevantesten Ergebnisse zu sehen bekämen, hieß es in der Kommissionsmitteilung.

