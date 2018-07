Brüssel (AFP) Nach mehr als vier Jahren Ermittlungen und Verhandlungen zeigt die EU dem US-Suchmaschinen-Riesen Google die gelbe Karte: Die EU-Kommission übermittelte dem Konzern am Mittwoch eine formelle Beschwerde. Google agiere bei der Anzeige bestimmter Suchergebnisse offenbar unfair und schade so Internetnutzern und Konkurrenten, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in Brüssel. Die Kommission leitete außerdem eine neue Untersuchung gegen Googles Betriebssystem Android ein.

