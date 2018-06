Brüssel (AFP) Die EU-Entscheidung über eine formelle Beschwerde gegen den US-Internetgiganten Google steht offenbar kurz bevor. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager werde am Mittag in Brüssel eine Pressekonferenz abhalten, kündigte die EU-Kommission am Mittwoch über Twitter an, ohne das Thema genau zu benennen.

