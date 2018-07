Los Angeles (dpa) - Star-Regisseur Woody Allen (79) hält seine Filme gewöhnlich bis zuletzt unter Verschluss. Doch nun hat das Studio Sony Classics das erste Foto von seinem neuen Film "Irrational Man" veröffentlicht.

Es zeigt Emma Stone (26), die ihren Kollegen Joaquin Phoenix (40) anlächelt. Allens 51. Spielfilm dreht sich um einen Philosophie-Professor, der mit einer seiner Studentinnen ein Verhältnis hat. "Irrational Man" soll Mitte Juli in den US-Kinos anlaufen. Stone trat zuvor an der Seite von Colin Firth für Allens Liebeskomödie "Magic in the Moonlight" vor die Kamera. Allen soll mit Kristen Stewart (25), Bruce Willis (60) und Jesse Eisenberg (31) auch schon die Besetzung für seinen nächsten, noch titellosen Film zusammen haben. Der Inhalt ist noch geheim.