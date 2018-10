Touillon-et-Loutelet (AFP) Mit viel nackter Haut haben Gemeinderäte in Ostfrankreich für ein neues Tempolimit in ihrem Dorf geworben: Für ein Foto-Banner posierten elf Gemeindevertreter in Touillon-et-Loutelet nahe der Schweizer Grenze vollkommen unbekleidet, ihr Geschlecht bedeckten sie aber mit Tempo-30-Schildern. Auf dem fünf Meter breiten und 1,5 Meter hohen Banner steht in großen Buchstaben: "Danke im Namen unserer Kinder."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.