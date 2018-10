Köln (SID) - Die Verpflichtung von Bruno Labbadia beim Hamburger SV bedeutete am Mittwoch in der Fußball-Bundesliga den achten Trainerwechsel in der laufenden Saison. Der 49-Jährige löst überraschend Interimstrainer Peter Knäbel ab. Der HSV wechselte damit in dieser Spielzeit zum dritten Mal den Coach. Knäbel saß nur zwei Spiele auf der Bank.

Mirko Slomka hatte als erster Trainer in der laufenden Spielzeit seinen Posten in Hamburg räumen müssen. Danach verloren Jens Keller bei Schalke 04, Robin Dutt bei Werder Bremen, Armin Veh beim VfB Stuttgart, Jos Luhukay bei Hertha BSC, Kasper Hjulmand beim FSV Mainz 05 und Joe Zinnbauer in Hamburg ihren Trainer-Job. Die Trainerwechsel in der Saison 2014/15 der Fußball-Bundesliga auf einen Blick:

1. Mirko Slomka (Hamburger SV). - 15. September 2014. - Nachfolger: Josef Zinnbauer

2. Jens Keller (Schalke 04). - 7. Oktober 2014. - Nachfolger: Roberto Di Matteo.

3. Robin Dutt (Werder Bremen). - 25. Oktober 2014. - Nachfolger: Viktor Skripnik.

4. Armin Veh (VfB Stuttgart). - 24. November 2014. - Nachfolger: Huub Stevens (ab 25. November 2014)

5. Jos Luhukay (Hertha BSC). - 5. Februar 2015. Nachfolger: Pal Dardai und Rainer Widmayer.

6. Kasper Hjulmand (FSV Mainz 05). - 17. Februar 2015. Nachfolger: Martin Schmidt.

7. Joe Zinnbauer (Hamburger SV). - 22. März 2015. Nachfolger: Peter Knäbel

8. Peter Knäbel (Hamburger SV). - 15. April 2015. Nachfolger: Bruno Labbadia