Madrid (SID) - Dem spanischen Fußball-Nationalspieler Dani Carvajal vom Champions-League-Sieger Real Madrid droht nach seiner Attacke gegen Stürmer Mario Mandzukic im Stadtderby der Königsklasse bei Atlético Madrid (0:0) eine nachträgliche Sperre. Fernsehaufnahmen belegen, wie der ehemalige Leverkusener Carvajal den früheren Bayern-Profi bei einem Zweikampf in der 60. Minute in den Bauch schlägt. Schiedsrichter Milorad Mazic (Serbien) hatte die Szene übersehen. Ob die Europäische Fußball-Union (UEFA) Ermittlungen gegen Carvajal aufnimmt, ist noch unklar.

Spanische Medien wollen zudem beobachtet haben, dass Carvajal (23) den kroatischen Nationalspieler Mandzukic (28) in der fraglischen Situation am rechten Unterarm biss. Carvajal wies diesen Vorwurf zurück. "Ich möchte klarstellen, dass ich niemanden gebissen habe, und auch nicht vorhatte, dies zu tun", teilte der Außenverteidiger via Twitter mit. Mandzukic nahm Carvajal am Mittwoch auf derselben Plattform in Schutz. Es sei ein "sehr hartes Spiel" gewesen, "aber aus meiner Sicht gab es keine Streitereien, keine Beißattacke, nichts".

Mandzukic war in dem äußerst umkämpften Viertelfinal-Hinspiel mehrfach das Ziel harter Attacken der Real-Spieler. Bei einem Schlag von Abwehrspieler Sergio Ramos erlitt er einen Cut am Auge. Mandzukic selbst stand nach mehreren Ellbogen-Schlägen ebenfalls am Rande eines Platzverweises. Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch im Estadio Bernabéu statt.