Shanghai (SID) - Fußball-Weltmeister Lukas Podolski muss in der kommenden Saison "noch einmal bei Null starten". Diese Forderung stellte Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff am Mittwoch an den 29-Jährigen, der bei Inter Mailand wie zuvor beim FC Arsenal meist nur Ersatzspieler ist.

"Es ist eine schwierige Situation für ihn", sagte Bierhoff in Shanghai, nachdem er im Namen der DFB-Elf die Auszeichnung "Laureus-Mannschaft des Jahres" entgegen genommen hatte. "Ein Wechsel in ein anderes Land ist nicht ganz einfach. Lukas muss in der nächsten Saison wieder bei Null starten, dann hat er auch weiter eine Chance in der Nationalmannschaft", betonte Bierhoff.