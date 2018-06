Gibraltar (SID) - Thomas Tuchel ist erster Favorit auf die Nachfolge von Trainer Jürgen Klopp beim deutschen Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund. Beim Sportwettenanbieter bwin wird der ehemalige Coach des FSV Mainz 05 mit einer Quote von 1,50 notiert.

Als weiterer Kandidaten gilt auch der ehemalige BVB-Profi Paulo Sousa. Der Portugiese, derzeit beim FC Basel als Trainer tätig, wird mit Quote 3,00 noch vor Armin Veh (Quote 8,00) und Markus Gisdol (Quote 13,00) notiert.

Nach sieben Jahren beim BVB hält bwin ein künftiges Engagement von Klopp im Ausland am wahrscheinlichsten. Manchester City (Quote 2,25), der FC Arsenal (Quote 4,50) und Real Madrid (Quote 6,00) kommen für den 47-Jährigen als nächste Vereine am ehesten in Frage. Sollte Klopp demnächst Bundestrainer werden, zahlt bwin das 15,00-Fache des Einsatzes zurück.