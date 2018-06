Lübeck (dpa) - Die Außenminister der sieben großen westlichen Industrienationen haben ihr Treffen in Lübeck fortgesetzt. Zum Auftakt unternahmen die Minister in der Hansestadt gemeinsam eine Bootstour. Daran nahm auch US-Außenminister John Kerry teil, der wegen einer Anhörung zu den Iran-Verhandlungen im Kongress verspätet anreiste. Zum Schutz vor Krawallen sind in Lübeck mehr als 3500 Polizisten im Einsatz. Die bisherigen Kundgebungen von G7-Gegnern verliefen überwiegend friedlich. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen heute die Ukraine und die Atomverhandlungen mit dem Iran.

