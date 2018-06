London (AFP) In Großbritannien sind sechs Terrorverdächtige festgenommen worden. Vier von ihnen wurden am Mittwoch am Flughafen von Manchester in Gewahrsam genommen, wie die Polizei mitteilte. Bereits am Dienstag seien zwei Männer in Birmingham sowie in Rochdale nahe Manchester festgenommen worden. Die Verdächtigen würden nun befragt.

