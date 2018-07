Washington (AFP) Angesichts der niedrigen Zinsen im Euroraum hat der Internationale Währungsfonds (IWF) vor finanziellen Risiken für die europäischen Lebensversicherer gewarnt. Vor allem für mittelgroße Anbieter könnten in der Vergangenheit versprochene Garantiezinsen für ihre Kunden zum Verhängnis werden, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten IWF-Bericht zur globalen Finanzmarktstabilität. "Der Zusammenbruch von einem oder mehreren mittelgroßen Versicherern könnte einen branchenweiten Vertrauensverlust auslösen." Die Probleme der Lebensversicherer müssten "schnell" angegangen werden.

