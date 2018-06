Tucson (dpa) - Mitten in der Debatte über Polizeigewalt in den USA ist ein Polizeivideo aufgetaucht, das zeigen soll, wie ein Polizist in Arizona einen bewaffneten Täter anpeilt und umfährt. Die Polizei in dem Ort Marana nahe Tucson veröffentlichte die Aufnahme des Vorfalls vom 19. Februar, wie die Zeitung "Arizona Daily Star" berichtete. Nach Darstellung der Polizei soll der Streifenpolizist Schlimmes verhindert haben, indem er den 36-Jährigen rammte. Der Verdächtige hatte demnach ein gestohlenes Gewehr dabei und soll damit bereits in die Luft geschossen haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.