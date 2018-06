Hamburg (dpa) - Nach der tödlichen Messer-Attacke auf einen 17-Jährigen in einer Schule in Hamburg-Wilhelmsburg gehen die Ermittlungen der Mordkommission weiter. Im Zentrum steht dabei die Frage nach dem Motiv. Ein ebenfalls 17 Jahre alter Jugendlicher soll das Opfer gestern vor den Augen entsetzter Mitschüler im Klassenzimmer erstochen haben. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen, die Tatwaffe beschlagnahmt. Eine Schülerin erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus.

