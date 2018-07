Bamako (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Stützpunkt der UN-Militärmission im Norden Malis sind drei Zivilisten getötet worden. Zudem seien neun Blauhelmsoldaten und sieben Zivilisten durch die Explosion eines mit Sprengstoff beladenen Autos verletzt worden, zwei davon schwer, erklärte die UN-Mission Minusma am Mittwoch. Der Attentäter versuchte demnach, in das Lager in Ansongo in der nördlichen Region Gao zu gelangen. Der Minusma-Leiter Mongi Hamdi verurteilte den Angriff, versicherte aber, er werde die UN-Truppe nicht von ihrer Mission abbringen.

