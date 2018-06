Shanghai (SID) - Schwimm-Idol Mark Spitz wünscht sich 52 Jahre nach seinem Siebenfach-Triumph von München die Rückkehr der Olympischen Spiele nach Deutschland. "Rom und Paris hatten die Spiele schon, wenn auch vor langer Zeit. Und die USA waren nach den letzten in Deutschland mit Los Angeles und Atlanta schon zwei Mal dran. Deshalb fände ich Hamburg gut", sagte der US-Amerikaner am Rande der Laureus Awards in Shanghai dem SID.

Schmunzelnd ergänzte der 65-Jährige: "Bevor ich mich endgültig entscheide, frage ich aber meine Frau, wo sie in sieben Jahren Urlaub machen und shoppen will. Die IOC-Mitglieder, die über die Vergabe abstimmen, machen es schließlich genauso."

Spitz gewann bei den bisher letzten Spielen in Deutschland 1972 bei sieben Starts mit sieben Weltrekorden sieben Mal Gold.