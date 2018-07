Moskau (AFP) Angesichts der Wirtschaftskrise in Russland pumpt der russische Staat eine Milliardensumme in die Gazprombank. "Wir sind dabei, unsere systemrelevanten Banken zu rekapitalisieren", sagte Regierungschef Dmitri Medwedew laut Berichten russischer Nachrichtenagenturen am Mittwoch bei einem Treffen mit Gazprombank-Chef Andrej Akimow. In ein Depot des Kreditinstituts sollen demnach 38,5 Milliarden Rubel (716 Millionen Euro) fließen.

