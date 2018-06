Moskau (AFP) Russland hat am Mittwoch die Ausstrahlung des Hollywood-Thrillers "Kind 44" wegen angeblicher Geschichtsfälschung untersagt. Es gebe Bedenken hinsichtlich des Inhalts, "insbesondere hinsichtlich der Verzerrung historischer Fakten und der eigentümlichen Darstellung von Ereignissen vor, während und nach" dem Zweiten Weltkrieg, teilte das russische Kulturministerium am Mittwoch mit. Der Film erzählt die Geschichte eines Serienmörders in der Stalin-Ära, der es auf Kinder abgesehen hat. Ursprünglich sollte der Film am Donnerstag in russischen Kinos anlaufen.

