Seoul (AFP) Vor dem Jahrestag der Sewol"-Fährkatastrophe in Südkorea haben mehr als hundert Angehörige den Unglücksort besucht. Die Familien wurden am Mittwoch mit einem Boot zu der Stelle gebracht, an der das Schiff am 16. April vergangenen Jahres mit 476 Menschen an Bord gesunken war. Die Hinterbliebenen streuten weiße Blumen ins Meer und ließen gelbe Papierbötchen zu Wasser. Außerdem warfen sie Lieblingssüßigkeiten ihrer Kinder ins Wasser.

