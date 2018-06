Ankara (AFP) Der türkische Partei- und Regierungschef Ahmet Davutoglu hat für den Fall eines Siegs seiner islamisch-konservativen AKP bei der kommenden Parlamentswahl die Einführung eines Präsidialsystems in Aussicht gestellt. Zum Auftakt des Wahlkampfs seiner Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) sagte Davutoglu am Mittwoch, "Machtkämpfe" hätten in der Türkei zu "Krisen" geführt. Ein Präsidialsystem werde dazu beitragen, "Zwietracht zu verhindern".

