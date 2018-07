Bad Sooden-Allendorf (dpa) - Ein zehn Jahre alter Junge ist in Nordhessen von einer Traktorschaufel gefallen und dann überrollt und getötet worden. Der 57 Jahre alte Fahrer des Traktors hatte den Jungen in der mit Kies beladenen Frontschaufel mitgenommen, wie die Polizei berichtete. Während der Fahrt in Bad Sooden-Allendorf fiel der Junge auf die Straße und wurde vom Vorderrad des Traktors überrollt. Die Staatsanwaltschaft Kassel hat sich eingeschaltet.

