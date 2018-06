Beirut (AFP) Mehr als zwölf Millionen Kinder im Nahen Osten gehen einem neuen Bericht der Vereinten Nationen zufolge nicht zur Schule. Das seien etwa 15 Prozent der Kinder in der Region, heißt es in dem am Mittwoch vom UN-Kinderhilfswerk Unicef und der UN-Kulturorganisation Unesco veröffentlichten Bericht. Zwar habe es in den vergangenen zehn Jahren durch weitreichende Bemühungen zur Schulbildung deutliche Fortschritte gegeben, in jüngster Zeit habe sich dieser Fortschritt aber verlangsamt. Die Zahlen beinhalten nicht die Kinder, die durch die Konflikte in Syrien und im Irak nicht mehr zur Schule gehen.

