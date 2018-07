Montevideo (AFP) Ein iPad, das einst im Besitz von Papst Franziskus war, hat bei einer Auktion in Uruguay einen Preis von 30.500 Dollar (28.700 Euro) erzielt. Wie das in Montevideo ansässige Auktionshaus Castells mitteilte, bekam am Dienstag ein argentinischer Geschäftsmann, der am Telefon anonym mitgeboten habe, den Zuschlag. Die Versteigerung des Geräts mitsamt Echtheitszertifikat hatte nicht einmal zehn Minuten gedauert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.