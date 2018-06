Washington (AFP) Bei einer politischen Protestaktion ist ein Mann in der US-Hauptstadt Washington mit einem Mini-Helikopter auf dem Rasen vor dem Kapitol gelandet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Pilot nach der Landung festgenommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Laut Medienberichten wollte er mit der Aktion eine Reform der Wahlkampffinanzierung fordern. Der Luftraum über dem Kapitol, das den Kongress beherbergt, unterliegt strengen Beschränkungen. Zur Zeit des Vorfalls befanden sich die Mitglieder des Kongresses in einer Sitzung.

